Bundesliga heute: Union - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.11.2024 • 17:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin empfängt den SC Freiburg in der heimischen Arena An der Alten Försterei und setzt dabei auf seine beeindruckende Heimstärke. In der laufenden Bundesliga-Saison sind die Eisernen zu Hause noch ungeschlagen und konnten aus den ersten vier Heimspielen zehn Punkte verbuchen – ein geteilter Bestwert in der Vereinsgeschichte.

Besonders bemerkenswert ist, dass Union Berlin in den bisherigen Begegnungen mit Freiburg in der Bundesliga auf heimischem Boden ungeschlagen ist, mit drei Siegen und zwei Unentschieden. Diese Serie wollen die Berliner heute Abend fortsetzen und ihre Position in der Tabelle festigen.

Union - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1

Auf der anderen Seite steht der SC Freiburg, der sich auf die Auswärtsstärke von Ritsu Doan verlassen kann. Der japanische Offensivspieler hat in dieser Bundesliga-Saison bereits drei seiner vier Tore in Auswärtsspielen erzielt und traf in den letzten drei Gastspielen in Folge – eine beeindruckende Serie, die er gegen Union Berlin fortsetzen möchte. Beim letzten Aufeinandertreffen in Berlin erzielte Doan das zwischenzeitliche 1:1, bevor Union in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Freiburg wird hoffen, dass Doan auch heute Abend seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen kann.

Defensive bei Union und Freiburg als Trumpf

Beide Mannschaften zeichnen sich in dieser Saison durch ihre starke Defensivarbeit aus. Union Berlin stellt mit nur acht Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga, während Freiburg mit elf Gegentoren die viertbeste Abwehrreihe aufweist. Diese defensive Stabilität wird auch heute Abend eine entscheidende Rolle spielen, da beide Teams versuchen werden, aus einer sicheren Abwehr heraus zu agieren. Interessant ist auch der Expected-Goals-Against-Wert, bei dem nur der FC Bayern besser abschneidet als Freiburg und Union, was die Qualität ihrer Defensivarbeit unterstreicht.

Offensive Herausforderungen für Union Berlin

Trotz der defensiven Stärke hat Union Berlin in dieser Saison mit offensiven Herausforderungen zu kämpfen. Mit nur neun erzielten Toren stellt Union die zweitschwächste Offensive der Liga. Besonders auffällig ist, dass die Berliner die zweitwenigsten Torschüsse abgeben und nur wenige Großchancen kreieren. Ein Lichtblick ist Benedict Hollerbach, der alle seine sieben Tore seit Beginn der letzten Saison zu Hause erzielte.

Union wird hoffen, dass er auch heute Abend seine Heimstärke unter Beweis stellt und zum Erfolg beitragen kann. Auf der anderen Seite wird Freiburgs Vincenzo Grifo, der bereits fünf Torvorlagen in dieser Saison gegeben hat, versuchen, die Union-Defensive zu knacken und seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Wird 1. FC Union Berlin gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

