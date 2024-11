Bundesliga: Hoeneß stichelt gegen Leverkusen und Co.

Der FC Bayern hatte sich am Samstag bei einem Arbeitssieg gegen den FC St. Pauli durchgesetzt. Leverkusen kam gleichzeitig nicht über ein 1:1 gegen den VfL Bochum hinaus, Borussia Dortmund musste sich gegen den FSV Mainz gar mit 1:3 geschlagen geben - und stürzte in der Tabelle auf Platz sieben ab .

Barca? Aston Villa? Hoeneß bleibt gelassen

Bei der Erinnerung an die beiden Pleiten in der Champions League bei Aston Villa (0:1) und beim FC Barcelona (1:4) verwies Hoeneß auf die Stärke der Gegner und den Fakt, dass Niederlagen im Laufe einer Saison immer mal passieren könnten.

Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern am 22. November in der Liga gegen den FC Augsburg weiter. Im Anschluss folgen die Partien in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain, in der Bundesliga beim BVB und im Pokal-Achtelfinale gegen Leverkusen.