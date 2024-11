Bundesliga: Kompany stellt Bayern-Rekord ein

Mit 26 Punkten weist Vincent Kompany eine Startbilanz in der Bundesliga auf, die bislang nur zwei seiner Vorgänger erreichten.

Mit 26 Punkten weist Vincent Kompany eine Startbilanz in der Bundesliga auf, die bislang nur zwei seiner Vorgänger erreichten.

Mit dem Erfolg haben die Münchner an den ersten zehn Spieltagen 26 Punkte gesammelt und ihrem Trainer Vincent Kompany damit zur Einstellung des vereinseigenen Startrekords verholfen.

Kompany so gut wie Guardiola und Zebec

Nur Pep Guardiola 2013 und Branko Zebec 1968 haben bislang zu diesem Zeitpunkt so viele Punkte geholt. In beiden Spielzeiten wurden die Münchner am Ende Deutscher Meister.