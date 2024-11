Heftige Leipzig-Pleite - fliegt Rose jetzt?

Lukeba muss früh raus

Es ging mit 0:3 in die Pause. Auf den Halbzeitpfiff folgte ein Pfeifkonzert der RB-Fans. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch schlimmer. Joakim Maehle sorgte per Kopf zum 4:0 für den VfL.

Rose steht in der Kritik

In der Bundesliga warten die Bullen seit nun vier Partien auf einen Sieg , drei davon gingen verloren. In der Champions League hat Leipzig nach fünf Spieltagen noch gar keinen Punkt auf dem Konto.

Dabei lief es in der Anfangsphase der Saison ausgezeichnet. Insbesondere die Defensive glänzte. Bis auf den SC Freiburg schaffte kein Team ein Auswärtstor in Leipzig - ehe Ralph Hasenhüttls Wolfsburger kamen.

Vor der Partie hatte Rose angesprochen auf die Ergebniskrise noch bei Sky betont: „Das Leben ist eigentlich simpel. Fußball ist noch einfacher. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann weiß man, dass die Themen, die wir haben, gerade mächtig kleiner sind. Wir wissen, was wir für eine Konstellation haben, wo wir stehen, was wir können, was wir vielleicht gerade nicht so gut machen. Jetzt geht es darum, dass wir zusammenstehen und uns da gemeinsam rausarbeiten. So einfach kann es sein."