Bundesliga: Mainz gegen BVB heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 09.11.2024 • 12:25 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am Samstag Borussia Dortmund in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Samstag in der Bundesliga Borussia Dortmund zu Gast. Los geht‘s um 15.30 Uhr (LIVETICKER) in der Mainzer MEWA Arena. Nach dem späten 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sturm Graz hofft der BVB, nun auch in der Fremde endlich zu punkten, auch wenn die Statistik etwas anderes sagt.

Seit drei Bundesliga-Duellen sind die Mainzer gegen den BVB ungeschlagen und konnten dabei einen Sieg und zwei Unentschieden einfahren. Besonders in Erinnerung bleibt das 2:2 in Dortmund am 34. Spieltag der Saison 2022/23, das den Dortmundern den Meisterschaftstraum zerstörte. Nach dem beeindruckenden 3:0-Heimsieg im letzten Aufeinandertreffen könnten die Mainzer nun erstmals zwei Bundesliga-Duelle in Folge gegen den BVB gewinnen.

Bundesliga: So sehen Sie Mainz - BVB heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

BVB geht personell auf dem Zahnfleisch

Vor dem Duell gegen die Mainzer plagen den BVB noch immer große Personalprobleme. So beklagt Coach Nuri Sahin weiterhin acht Ausfälle, wie er auf der PK vor dem Duell des 10. Bundesliga-Spieltags erklärte. „Waldemar Anton wird es nicht schaffen, Gregor Kobel hat noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert“, teilte er mit. Zudem fehlen Karim Adeyemi, Gio Reyna, Julien Duranville, Niklas Süle, Kjell Wätjen und der gesperrte Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Im Tor wird erneut Alex Meyer stehen.

Entwarnung gibt es dagegen auf der Außenverteidigerposition. „Julian Ryerson und Yan Couto werden dabei sein“, berichtete Sahin. Beide Außenverteidiger haben ihre Muskelverletzungen überstanden.

Die verbliebenen Profis werden in einem letzten Kraftakt „noch mal alles abspulen“, versprach Sahin - das müssen sie auch, schließlich hat der BVB bisher erst einen Auswärtspunkt in vier Spielen geholt und liegt bereits sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern. In Mainz soll die schwarze Serie enden, allen Sorgen zum Trotz.

Mainz wartet auf den ersten Heimsieg