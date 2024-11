BVB: Can-Rot nach Brutalo-Foul

Was war passiert? Vor dem eigenen Strafraum setzte der 30-Jährige in der 27. Minute gegen Jae-Sung Lee zur Grätsche an und räumte den Südkoreaner mit offener Sohle auf Knöchelhöhe ab.

„Weiß schon selbst, dass er da vorsichtiger sein muss“

Trotzdem betonte Brandt, dass sich Can die Rote Karte nicht mit Absicht abgeholt hat. „Er weiß schon selbst, dass er da einfach ein bisschen vorsichtiger sein muss, und dennoch bin ich nicht in der Lage, dass ich da bei ihm noch weiter draufhaue“, sagte Brandt

Freistoß bestraft BVB fast doppelt

Glück hatte der BVB beim folgenden Freistoß, als Lee genau in die Arme von Alexander Meyer köpfte, der aber in der 36. Minute bei einem Kopfball von Lee machtlos war.

Trotzdem kam der BVB in Unterzahl zum Ausgleich: Serhou Guirassy verwandelte in der 40. Minute einen an ihm verursachten Foulelfmeter. Dieses Mal in der Rolle des Übeltäters: Lee! In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schoss jedoch Jonathan Burkardt die Hausherren mit 2:1 in Führung.