BVB-Gala! Nationalspieler glänzen

Borussia Dortmunds Heimbilanz bleibt weiter makellos. Gegen Lieblingsgegner SC Freiburg feierte der BVB mit einem klaren 4:0 (2:0)-Erfolg im sechsten Bundesliga -Heimspiel den sechsten Sieg. Damit gaben die Dortmunder eine torreiche Antwort auf ihre notorische Auswärtsschwäche und schossen sich gleichzeitig für das Auswärtsspiel in der Champions League bei Dinamo Zagreb am Mittwoch ( 21 Uhr im LIVETICKER ) warm.

Brandt mit Traumtor - Guirassy fehlt kurzfristig

Freiburg schwächte sich im zweiten Durchgang selbst: Der kurz zuvor verwarnte Patrick Osterhage sah nach einem Foul an Marcel Sabitzer kurz vor der Strafraumgrenze Gelb-Rot (63.). Den folgenden Freistoß versenkte DFB-Star Julian Brandt sehenswert direkt in den Maschen (66.). Zudem traf Jamie Gittens (77.).

Freiburg beendete die Partie zu neunt: In der Nachspielzeit sah auch noch Junior Adamu wegen einer Tätlichkeit glatt Rot (90.+3).

Während sich der BVB mit dem Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückmeldete, warten die Freiburger weiter auf den ersten Auswärtssieg in Dortmund seit 23 Jahren.

Die Dortmunder mussten kurzfristig auf ihren erkrankten Torjäger Serhou Guirassy verzichten. „Er hat die letzten zwei Tage echt Probleme gehabt, wir haben alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Dann macht es auch keinen Sinn“, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin vor der Partie bei Sky . „Wir hoffen und gehen davon aus, dass er in der Champions League dann wieder dabei ist.“

Heikle Mitgliederversammlung am Sonntag

Im Stadion war die Stimmung hervorragend, die Fans klatschten und sangen den BVB wie gewohnt nach vorne - am Sonntag dürfte den Verantwortlichen aber wohl Gegenwind drohen. Die von der Mehrzahl der Mitglieder in höchstem Maße kritisch gesehene Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall wird im Mittelpunkt stehen.

Vor diesem heiklen Termin kam ein Heimspiel gerade recht: Im eigenen Stadion hatte der BVB in dieser Saison bislang überzeugt und Siege am Stück gefeiert, während es auswärts haperte. So betrug der Rückstand auf den Tabellenführer und kommenden Gegner Bayern München vor dem Anstoß bereits 13 Punkte, und entsprechend motiviert startete Dortmund.