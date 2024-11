Bundesliga heute: Dortmund - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 12:33 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den SC Freiburg. Die Schwarz-Gelben haben in der Bundesliga nur gegen den FC St. Pauli eine höhere Siegquote als gegen die Breisgauer. Freiburg hat in Dortmund seit 16 Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen, und insgesamt gelang ihnen in 24 Gastspielen im Signal Iduna Park nur ein einziger Sieg, der bis ins Jahr 2001 zurückreicht. Diese Statistik unterstreicht die historische Dominanz des BVB über den SC Freiburg, die sie heute weiter ausbauen möchten.

Dortmund - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für Borussia Dortmund könnte heute das Fehlen von Kapitän Emre Can sein, der rotgesperrt aussetzen muss. Can war in dieser Saison in allen 16 Pflichtspielen ein Schlüsselspieler für den BVB. Ohne ihn in der Startelf hat Dortmund eine deutlich schwächere Bilanz: Die Siegquote sinkt von 67% auf 25%, und auch die Punkte- und Gegentorstatistiken verschlechtern sich merklich. Trainer Nuri Sahin muss also eine Lösung finden, um den Ausfall seines Kapitäns zu kompensieren und die Defensive zu stabilisieren.

Freiburgs Formkrise und Torflaute

Der SC Freiburg befindet sich derzeit in einer kleinen Formkrise und ist seit drei Bundesliga-Spielen sieglos. Besonders auffällig ist die Torflaute der Breisgauer, die in den letzten beiden Partien torlos blieben. Diese Serie von 0:0-Spielen ist für Freiburg ungewöhnlich und zeigt, dass die Offensive derzeit nicht in Topform ist. Zudem hat Freiburg zuletzt fünf Bundesliga-Elfmeter in Folge vergeben, was den Druck auf die Offensivspieler weiter erhöht. Vincenzo Grifo, der vor seinem 250. Bundesliga-Einsatz steht, wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Negativserie zu durchbrechen.

Individuelle Klasse: Guirassy und Grifo im Fokus

Auf individueller Ebene stehen zwei Spieler besonders im Fokus: Dortmunds Serhou Guirassy und Freiburgs Vincenzo Grifo. Guirassy könnte mit einem Tor gegen Freiburg die Marke von 50 Bundesliga-Toren knacken und hat in dieser Saison bereits sieben Scorerpunkte gesammelt. Er trifft im Schnitt 1,5-mal pro Partie gegen Freiburg und ist damit eine ständige Gefahr für die Gäste.

Auf der anderen Seite ist Grifo mit acht direkten Torbeteiligungen einer der besten Scorer der Liga und bereitete die letzten beiden Freiburger Treffer gegen Dortmund vor. Beide Spieler könnten heute den Unterschied ausmachen und werden von ihren Teams dringend gebraucht.

