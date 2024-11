Eberl nach Bayern-Sieg: "Ich musste mich im Fernsehen grad entschuldigen"

Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl zeigt sich nach dem Sieg gegen Augsburg in bester Laune - und erklärt den souveränen wie glanzlosen Erfolg des Rekordmeisters.

Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl zeigt sich nach dem Sieg gegen Augsburg in bester Laune - und erklärt den souveränen wie glanzlosen Erfolg des Rekordmeisters.

Mit einem ebenso glanzlosen wie souveränen 3:0 (1:0) besiegte der FC Bayern den FC Augsburg am Freitagabend in der Allianz Arena. Sport-Vorstand Max Eberl zeigte sich im Anschluss an das Spiel zwar hochzufrieden, sah sich angesichts des ausbleibenden „Hurra-Fußballs“ allerdings auch zu einer Rechtfertigung gezwungen.