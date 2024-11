Eiskalte Antwort: Neuer reagiert auf seine Kritiker

Zuletzt stand Manuel Neuer häufiger in der Kritik. Jetzt äußert sich der langjährige Bayern-Keeper erstmals zu den Berichten.

Es hätte für Manuel Neuer kaum einen besseren Moment geben können, um sich öffentlich der Kritik der letzten Wochen erstmals zu stellen. Der FC Bayern hat mit dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin nicht nur weiterhin die Tabellenführung gefestigt, sondern gleichzeitig auch noch zum dritten mal in Folge zu Null gespielt. Das gab es in München zuletzt im Jahr 2020.

„Dementsprechend entspannt präsentierte sich Neuer anschließend in der Mixed-Zone und äußerte sich zu den kritischen Tönen der vergangenen Wochen. „Ich habe mich mit der Kritik überhaupt nicht beschäftigt. Es ist ja auch immer eine Frage der Qualität der Bälle bei den Gegentoren, die wir kassiert haben. Deshalb zählen für mich die Statistiken überhaupt nicht, sondern jede Situation für sich.“

Gegen Union hatte Neuer wenig zu tun, in zwei kritischen Situationen parierte der Bayern-Keeper aber stark. Und sagte nach dem Spiel entsprechend selbstbewusst: „Ich glaube, dass ich in einer guten Form bin.“

Auf die erneute Nachfrage des Reporters zur vorherrschenden Sichtweise in der Öffentlichkeit „„Hat sie das überhaupt nicht beschäftigt?“), entgegnete der Bayern-Kapitän eiskalt: „Nein.“

„Auch international wieder auf die Siegerstraße kommen“

Während es national seit der Niederlage für Neuer und die Bayern exzellent läuft, will der Torwart jetzt auch international wieder in die richtige Spur finden.

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen Benfica. Wir wollen unseren Fans natürlich auch zeigen, dass wir in der Lage sind, international wieder auf die Siegerstraße zu kommen. Wir freuen uns auf diese CL-Nacht und wollen den Dreier hierbehalten“, so Neuer. Falls es der bayrischen Defensive rund um den erfahrenen Keeper auch in der Champions League gelingen sollte, erneut die Null zu halten, dürften die kritischen Stimmen endgültig verschwunden sein.