Harte Kritik nach Bayern-Debakel: "Manuel Neuer, was stimmt nicht mit dir?!"

So musste sich Neuer sogar aus dem Ausland schwere Vorwürfe gefallen lassen. „Manuel Neuer, what is wrong with you?!“, fragt das britische Portal goal.com direkt in der Überschrift eines Artikels, also: „Manuel Neuer, was stimmt nicht mit dir?!“ Der Torwart sei in die „Katastrophen-Klasse“ abgerutscht.