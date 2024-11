Heftiger Gegenwind! Denkzettel für die BVB-Bosse

Im Zentrum der Kritik: Der Sponsorendeal mit dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall . Fast schon still und heimlich verkündeten die Bosse kurz vor dem Finale in der Champions League die lukrative, aber moralisch bedenkliche Zusammenarbeit.

Rheinmetall-Ablehnung gipfelt in der Jahreshauptversammlung

Doch der Plan ging nach hinten los. Zum Saisonauftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) reagierten die schwarz-gelben Anhänger mit zahlreichen Protestaktionen in und um den Signal Iduna Park herum. Die Ablehnung gegen den Rüstungskonzern gipfelte am Sonntag-Abend in der Jahreshauptversammlung.