FC Bayern: Kompany kann fast blind entscheiden

Brutale Konkurrenz auf den Flügeln

Dass der Erfolg darunter nicht leidet, liegt vor allem daran, dass die Konkurrenzsituation zwischen Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman und Michael Olise alle Beteiligten zu Höchstleistungen anstachelt. Kompany könnte quasi würfeln und hätte doch immer wieder eine schlagkräftige Flügelzange auf dem Feld, die auch international höchsten Anforderungen gerecht wird. Die Verpflichtung von Olise war dabei entscheidend. Der Franzose brachte frischen Wind in den Kampf um die Plätze in der Startelf.

„Wir haben sehr viel Konkurrenzkampf auf diesen Positionen sowie viel Qualität und hohes Tempo“, sagte Harry Kane am Montagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen PSG (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Viele Spieler mit Weltklasse

Bereits vor dem Spiel gegen den FC Augsburg hatte Kompany allen vier Außenstürmern „Weltklasse“ bescheinigt. Die ganze Saison über betont der 38-Jährige zudem, dass er seinen großen Kader nicht als Luxus, sondern als Voraussetzung für den Erfolg sieht. Die Entscheidung, wer spielen darf, „ist ganz leicht“, erklärte Kompany bereits mehrmals. Das klingt fast so, als sei es egal, wer spielt und der Coach könne blind entscheiden.

„Es ist (im Trainerteam; Anm. d. Red.) unsere Rolle, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um eine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht egal, wer spielt, aber es ist eine positive Geschichte. Ich wurde nie enttäuscht“, erklärte Kompany auf SPORT1 -Nachfrage am Montag und brachte sogar noch Mathys Tel ins Gespräch, der ebenfalls auf außen spielen kann.

Der Trainer profitiert von der Tatsache, dass mit Sané, Coman und Gnabry gleich drei Spieler um neue Verträge beziehungsweise um ihren guten Ruf kämpfen. Das Trio stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik – jetzt sind alle fit und erfolgshungrig.

Bayern-Trainingsniveau ist gestiegen

Das wirkt sich auch auf die Trainingsleistungen aus. Dem Vernehmen nach ist das Niveau an der Säbener Straße merklich gestiegen. Die Zeiten, in denen der damalige Trainer Thomas Tuchel aufgrund der vielen Verletzten immer wieder improvisieren musste, sind vorbei. Auch ein Drama wie um Sané in der vergangenen Rückrunde ist aktuell kaum denkbar.