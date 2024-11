Früher Doppelschlag: Mönchengladbach zieht an Bremen vorbei

Vor allem die Offensive der Gladbacher überzeugte gegen die sonst so auswärtsstarken Bremer.

Dritter Heimsieg in Folge: Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane hat seinen Job durch einen überzeugenden Auftritt seiner Borussia gegen Werder Bremen gefestigt. Durch ein souveränes 4:1 (3:0) zog die Elf vom Niederrhein in der Bundesliga-Tabelle an Werder vorbei. Auf Rang neun liegen die Fohlen nur noch drei Zähler hinter den internationalen Plätzen.