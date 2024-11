Frühes Aus! Sorgen um Nationalspieler

Was war passiert? In der 3. Minute setzte Leweling zu einem ersten Sprint an und behauptete sich zunächst gegen Piero Hincapié - doch dann brach der Flügelstürmer plötzlich seinen Antritt ab und fasste sich an die Rückseite seines linken Oberschenkels. Nach kurzer Behandlung war klar: Für den 23-Jährigen geht es nicht weiter.