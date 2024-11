Nächster Rückschlag! Leverkusen mit Chancenwucher gegen VfB

SPORT1 01.11.2024 • 22:22 Uhr Meister Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart liefern sich ein intensives Duell. Die Werkself betreibt dabei Chancenwucher - und verzweifelt an Alexander Nübel.

Bayer Leverkusen muss in der Bundesliga den nächsten Dämpfer verkraften. In einem intensiven Duell mit Vizemeister VfB Stuttgart kam der Doublesieger nicht über ein 0:0 hinaus. In den vergangenen fünf Ligaspielen gelang der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso damit nur ein Sieg.

„Leverkusen war in der Offensive und in der Defensive stärker, deshalb sind wir zufrieden mit dem Punkt. Mehr war nicht drin heute“, sagte der Stuttgarter Kapitän Atakan Karazor bei DAZN. Der starke VfB-Torhüter Alexander Nübel meinte: „Am Ende können wir glücklich sein, dass wir das Spiel nicht verlieren.“

Für die klar überlegenen Leverkusener war es zudem das vierte Remis in den vergangenen sechs Pflichtspielen, der Tabellendritte belohnte sich nicht für einen starken Auftritt und traf zweimal nur das Aluminium. Auf der Mission Titelverteidigung kann der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München und RB Leipzig (beide 20) am Samstag bereits auf sieben Punkte anwachsen.

Enttäuschung bei Leverkusen

„Wir sind schon enttäuscht. Es war unsere beste Leistung in dieser Saison“, haderte Granit Xhaka. „Wir haben viele Chancen kreiert, man muss sich auch mal belohnen.“

„Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht. Wir waren sehr aggressiv. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt. Wir haben für mein Gefühl keine richtige Chance zugelassen“, sagte Robert Andrich. „Das wäre der verdienteste Sieg gegen Stuttgart gewesen, wir haben leider kein Ding gemacht vorne.“

Der VfB muss derweil weiter auf den ersten Sieg seit April 2018 gegen die Werkself warten und steckt mit 13 Zählern aus neun Spielen im Mittelfeld der Tabelle fest.

In der Vorsaison und im Supercup im August hatten sich die beiden Top-Teams häufig ein Offensiv-Spektakel geliefert, selbst Bayer-Coach Xabi Alonso an der Seitenlinie sei nach „jedem Spiel kaputt“ gewesen, sagte der Meister-Trainer im Vorfeld der Partie. Am Freitagabend aber tasteten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase erstmal ab.

VfB-Star muss früh verletzt raus

Der VfB verlor dabei schon nach fünf Minuten Nationalspieler Jamie Leweling, der mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Hoeneß, der laut Medienberichten als Leverkusens Wunschkandidat auf die Nachfolge von Alonso gilt, sollte dieser die Werkself nach der Saison verlassen, brachte Fabian Rieder in die Partie.

Die Leverkusener waren das aktivere Team, Jeremie Frimpong scheiterte mit einem ersten Abschluss an VfB-Keeper Alexander Nübel, der wenig später auch gegen Alejandro Grimaldo (14.) rettete. Bayers Innenverteidiger Edmond Tapsoba köpfte nach einer Ecke am langen Pfosten vorbei (18.).

Die Partie verflachte in der Folge, viele kleine Fouls störten den Spielfluss. Ein vermeintlicher Treffer von Frimpong (32.) wurde aufgrund einer Abseitsposition im Vorfeld umgehend zurückgepfiffen. Die Werkself war auch im Anschluss das gefährlichere Team, Tapsoba traf nach einer Ecke per Kopf nur die Latte (41.). Der VfB kam im ersten Durchgang hingegen zu keinem Torschuss.

Nübel rettet dem VfB einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel wurden die Zweikämpfe intensiver und die Stimmung auf dem Spielfeld hitziger, Schiedsrichter Daniel Siebert stand immer wieder im Mittelpunkt. Bayer war weiter klar spielbestimmend, Victor Boniface schoss aus guter Position nur an den Pfosten (53.). Nationalstürmer Deniz Undav (61.) meldete den VfB dann in der Offensive mal mit einem Abschluss an.

Frimpong verpasste auf der Gegenseite die Führung per Kopf (66.). Wenig später rettete der starke Nübel furios gegen Boniface (74.).

