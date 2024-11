Grifo vergibt vom Punkt: Freiburg mit Remis bei Union

Freiburg und Union trennen sich an der Alten Försterei torlos. Freiburgs Grifo wird zur tragischen Figur.

Der SC Freiburg ist in der Fußball-Bundesliga erneut an der Festung Alte Försterei gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster musste sich bei Union Berlin mit einem 0:0 zufriedengeben und biss sich dabei auch an Elfmeter-Killer Frederik Rönnow die Zähne aus. Die Breisgauer, die bislang noch kein Punktspiel bei den Köpenickern gewinnen konnten, kletterten durch das Remis zumindest bis Samstag auf Rang vier.