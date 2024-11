Großes Lob für Bayern-Star! Kompany schwärmt von Goretzka

Leon Goretzka dürfte gegen Augsburg erneut in der Startelf stehen. Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigt sich beeindruckt von seinem Mittelfeldspieler.

Leon Goretzka dürfte beim FC Bayern nach den Verletzungen von Aleksander Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) und Joao Palhinha (Muskelbündelriss) gegen den FC Augsburg ( Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge kommen.

„Wir haben zwei Verletzte, aber es ist nicht so, als hätten wir auf einmal Kopfschmerzen, weil die Qualität weniger ist“, sagte Kompany.

„Leon hat es gut gemacht gegen St. Pauli - und da war João nicht verletzt. In diesem Bereich habe ich aber keine Beschwerden: Ich habe keinen Spieler, der dort nicht hundert Prozent gegeben hat“, sagte Kompany.

Kompany: Goretzka ist „ein totaler Profi“

Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat galt, habe zudem „auch in der schwierigen Zeit gemacht, was er machen soll“, lobte Kompany: „Klar war er manchmal unzufrieden, aber das ist normal. Er ist ein totaler Profi. Wir haben hundert Prozent Vertrauen in diese Spieler.“