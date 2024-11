"Private Gründe": Neue Torhüter-Sorgen beim FC Bayern

Vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Freitag (ab 20:30 Uhr im Live-Ticker) bangt der Rekordmeister nicht nur um den Einsatz von Manuel Neuer: Auch Sven Ulreich fehlt aus „privaten Gründen“, wie Coach Vincent Kompany am Donnerstagmorgen bei der Pressekonferenz an der Säbener Straße erklärte.