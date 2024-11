Hasenhüttl atmet auf: Wolfsburg schlägt Heidenheim

Der VfL Wolfsburg hat seine kleine Durststrecke beendet und nach drei sieglosen Partien in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Dreier eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl setzte sich beim 1. FC Heidenheim nach starker erster Hälfte letztlich verdient 3:1 (2:0) durch und kletterte auf Platz zwölf. Heidenheim ist nach nun fünf Spielen ohne Sieg 14.

Yannick Gerhardt (3.) brachte die Gäste mit dem schnellsten Gegentor in der jungen Heidenheimer Bundesliga-Historie in Führung. Kurz vor der Pause trug sich der 18-jährige Bence Dardai (42.) als jüngster Wolfsburger Torschütze im Oberhaus in die Vereinschronik ein, er löste Kapitän Maximilian Arnold ab. Heidenheim gab nie auf, kam durch Marvin Pieringer (64.) aber nur noch zum Anschluss. Tiago Tomas (90.) setzte den Schlusspunkt.