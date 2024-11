Diskussionen um Bayern-Tor: "Kenne die Regel so, dass das Spiel abgebrochen wird"

Am Ende war Jamal Musiala „sehr stolz“ auf seinen Kopfball aus dem Lehrbuch zum 1:1-Endstand gegen Borussia Dortmund. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass weit und breit kein Gegenspieler zu sehen war. Was auch daran lag, dass Niklas Süle angeschlagen im Strafraum lag, nachdem er einen Freistoß von Leroy Sané an den Kopf bekommen hatte.