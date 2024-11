Heftige Hamann-Aussagen zum BVB!

SPORT1 02.11.2024 • 16:08 Uhr Der BVB steckt in der Krise. Dietmar Hamann findet deutliche Worte. Seine Erklärung für die Verletzung sorgt beim Moderator für Kopfschütteln.

Der BVB rennt seinen hohen Ansprüchen zu Beginn der Saison weit hinterher und steckt in der Krise. In der Bundesliga gab es nur 13 Zähler in acht Spielen. Und im DFB-Pokal flog Dortmund unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg raus.

Krasse Hamann-Aussagen über den BVB

Dietmar Hamann hat eine Theorie zu den vielen Ausfällen. „Dortmund steht das Wasser bis zum Hals. Und diese Verletzungen sind ja auch nicht normal. Das hat auch was mit geistiger Frische zu tun. So früh in der Saison so viele Verletzte zu haben…“, kritisierte Dietmar Hamann bei Sky.

Moderator Michael Leopold versuchte, den Experten noch einzubremsen - vergeblich. „Wobei ja jede Verletzung einzeln zu erklären ist. Wenn du draufschaust, sind es sieben Muskelverletzungen“, sagte er leicht kopfschüttelnd.

