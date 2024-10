BVB dezimiert: “Ich habe die Liste dabei, die wird immer länger“

SPORT1 28.10.2024 • 11:13 Uhr Nuri Sahin gibt ein Update zur Verletztenliste beim BVB. Diese werde immer länger.

Vor dem Pokalspiel von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg (Dienstag, 20.45 Uhr im Liveticker) hat Trainer ein Update zur personellen Lage gegeben. „Ich habe die Liste dabei, die wird immer länger“, leitete Sahin die Pressekonferenz am Montag ein und nannte im Anschluss Karim Adeyemi, Giovanni Reyna, Julien Duranville, Yan Couto und Niklas Süle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Julian Ryerson stünden am Montag noch Untersuchungen an, „dann wird entschieden, wie es aussieht. Bei ihm habe ich keine großen Hoffnungen.“ Bei Marcel Sabitzer und Waldemar Anton zähle „jede Stunde. Es geht beiden etwas besser. Relativ nah am Anstoß wird entschieden, ob sie spielen können.“

Nachdem der BVB im Jahr 2024 lange keine Verletzungen verdauen musste, schlägt das Verletzungspech aktuell doppelt und dreifach zu. Muster erkenne Sahin allerdings keine: „Das ist schwierig, wenn Waldi was am Becken hat und Sabi am Rücken. Julian Ryerson geht gerade auf dem Zahnfleisch, weil wir nicht viel rotieren konnten. Bei Niki (Sprunggelenk, Anm. d. Red.) ist es eine sehr unglückliche Verletzung, Ian (Gesäß, Anm. d. Red.) hat eine Verletzung, die ich in meiner Karriere noch nie gehört habe - an der Stelle.“

{ "placeholderType": "MREC" }

BVB-Youngster? „Gibt idealere Szenarien“

Der Athletikabteilung einen Vorwurf zu machen, wäre allerdings nicht korrekt, stellte Sahin klar. „Wenn wir jetzt acht Muskelverletzungen hätten, könnten wir darüber reden, ob wir was falsch machen.“