Heikle Shirt-Kontroverse: DFB-Juwel kritisiert St. Pauli

Der FC St. Pauli arbeitet mit der US-amerikanischen Punkband Bad Religion zusammen, was rund um den Klub für große Diskussionen und kritische Stimmen sorgt.

Denn der Bundesligist und die Gruppe bieten zusammen Fan-Utensilien an, darunter auch ein T-Shirt, welches auf der Rückseite unter der Aufschrift „Victory through Domination“ (Sieg durch Dominanz) ein durchgestrichenes Kreuz zeigt.

Der deutsche U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira fühlt sich deshalb von seinem Ex-Klub in seinen religiösen Gefühlen verletzt: „Das Logo der Band ist nicht nur kontrovers und spricht nicht nur gegen meinen persönlichen Glauben, sondern wie schon geschrieben auch gegen die Werte, die der Verein (meiner Meinung nach) versucht zu vermitteln.“

St. Pauli verteidigt Zusammenarbeit mit Punkband

Auch in Foren und Internetportalen echauffierten sich Nutzer über die Kooperation. So kritisierten diese unter anderem die aus ihrer Sicht fehlende Konsequenz bei der Verurteilung von Diskriminierung.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Weiter heißt es: „Er ( der Name, Anm. d. Red. ) richtet sich gegen alle Religionen und Autoritäten. Das ist der Kern der Punk-Bewegung. Die Band hat dafür stellvertretend das christliche Symbol genommen, weil das Christentum die dominierende Religion in den USA ist.“

Ex-St.-Pauli-Profi erläutert seine Bedenken

Da Silva Moreira, der am Montag noch mit der U19 in der EM-Qualifikation 2:1 gegen Ungarn gewann, betonte auch: „Ich bin mir sicher, dass die Intention niemals war jemanden zu beleidigen oder auszugrenzen, dennoch fürchte ich, dass viele es so empfinden.“