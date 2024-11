Keine Leader? Wer führt den BVB aus der Krise?

Selbst am Tag nach dem Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg (0:1) hingen die Köpfe in Dortmund-Brackel tief. Die Enttäuschung war der Mannschaft beim Autogrammeschreiben für die Fans, verständlicherweise, ins Gesicht geschrieben.

Nur BVB-Trainer Sahin stellt sich

Nuri Sahin war nach der Niederlage in Wolfsburg der erste, der nach Abpfiff mit gesenktem Kopf in die Kabine schlich. Er brauchte „ein paar Momente" für sich allein. Dennoch stellte sich der BVB-Trainer den Fragen der Medien – auch wenn er wohl nur allzu gerne darauf verzichtet hätte. Aber auch das gehört in so einer Situation dazu.