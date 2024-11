Kimmich-Überraschung! "Einer der besten Mitspieler, den ich je hatte"

Joshua Kimmich hat seinen Mannschaftskollegen Eric Dier nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg in höchsten Tönen gelobt. „Das ist einer der besten Mitspieler, den ich je hatte. So ein Mindset bringt dann auch uns als Truppe voran, auch wenn er jetzt nicht so viele Minuten gesammelt hat“, sagte Kimmich.