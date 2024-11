Kingsley Coman: Die Rückkehr des Königs

Es ist nicht allzu lange her, da lief noch alles auf eine Trennung hinaus. Kingsley Coman und der FC Bayern - diese Fußball-Ehe schien im Sommer kurz vor der Scheidung zu stehen. Doch in Europa gab es kaum Interessenten, nach Saudi-Arabien wollte der Flügelstürmer nicht. Und so blieb der Held aus dem Champions-League-Finale 2020 in München. Eine Entscheidung, mit der sowohl Spieler als auch Verein mittlerweile mehr als zufrieden sein dürften.