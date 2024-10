FC Bayern: Coman-Experiment gescheitert

Es war eine durchaus überraschende Maßnahme, die Vincent Kompany am Mittwochabend vorgenommen hat: Jamal Musiala sollte geschont werden , Ersatz musste her. Doch der Bayern-Trainer entschied sich gegen einen positionsgetreuen Tausch und die Hereinnahme von Thomas Müller. Stattdessen ließ Kompany einen Star auflaufen, der aktuell den Ansprüchen hinterherläuft: Kingsley Coman .

Die Folge: Das Spiel der Bayern bekam bei Aston Villa eine andere Statik als in den erfolgreichen Spielen davor. Michael Olise rechts, Serge Gnabry links, Musiala in der Mitte - das war bislang die gewinnbringende Zauberformel der Bayern gewesen. Gegen die Engländer kam Coman auf die linke Seite, Olise rückte in die Mitte, Gnabry rutschte nach rechts.

Warum nicht Müller?

Eberl verteidigt Coman

Ein Problem, das auch den Verantwortlichen des FC Bayern bewusst ist. „Er hat es in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht. Aber es liegt nicht an King allein, sondern immer auch an der Mannschaft. Er hat es versucht, viel ist ihm heute aber nicht geglückt“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach der Partie und fügte an: „Er hat keinen gravierenden Fehler gemacht, aber er hat auch keine Aktion nach vorne gehabt – das hatten wir uns eigentlich erhofft.“