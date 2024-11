Lob für Elfmeter-Killer Rönnow - aufbauende Worte für Grifo

Schon zum zweiten Mal in dieser Saison scheiterte ein Schütze vom Punkt an dem Dänen, nach Lois Openda von RB Leipzig ließ Rönnow beim 0:0 am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei auch Freiburgs Vincenzo Grifo keine Chance. "Ich hatte ein gutes Gefühl auf dem Platz, dass er auf meine rechte Seite schießt und zum Glück habe ich den Ball gehalten", sagte der Torhüter nüchtern.