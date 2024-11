Matthäus setzt bei Hoeneß-These noch eine drauf

Hat der FC Bayern die Meisterschaft schon in der Tasche?

Nun springt Hoeneß auch Lothar Matthäus zur Seite. Der Rekordnationalspieler und Sky -Experte äußerte sich mit deutlichen Worten zur Lage in der Bundesliga und ließ keinen Zweifel daran, dass die Bayern erneut dominieren werden.

„Uli und ich haben ja häufig unterschiedliche Meinungen, aber in dem Punkt und mit der Aussage gebe ich ihm hundertprozentig recht“, erklärte Matthäus bei Sky . Doch der 62-Jährige beließ es nicht bei einer Zustimmung: „Ich bin sogar überzeugt, dass die Bayern die Meisterschaft mit zweistelligem (Punkte-)Vorsprung gewinnen. Ich leg noch einen drauf.“ Scherzhaft sagte die Bayern-Legende noch: „Ich hoffe, dass der Uli mir nicht widerspricht.“

Leverkusen fehlt die „Selbstverständlichkeit“

Unter der Woche hatte Hoeneß bei einer Veranstaltung in der Schweiz selbstbewusst erklärt: „Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft.“ Er zeigte sich überzeugt, dass Leverkusen, Leipzig und Co. keine Gefahr darstellen – und dem stimmte Matthäus am Samstagabend zu. Bei der Werkself sei „die Selbstverständlichkeit nicht mehr da“ und Leipzig verlor gegen die TSG Hoffenheim 3:4.