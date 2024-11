Trainer-Nachfolge in Hoffenheim nach Matarazzo-Aus offenbar perfekt

Nach dem Trainer-Aus für Pellegrino Matarazzo ist die TSG Hoffenheim Medienberichten zufolge auf der Suche nach einem Nachfolger am Ziel. Der neue Mann kommt vom österreichischen Meister Sturm Graz.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Verpflichtung von Trainer-Wunschkandidat Christian Ilzer offenbar perfekt gemacht. Der 47 Jahre alte Österreicher beerbt laut übereinstimmenden Medienberichten Pellegrino Matarazzo, der am Montag wegen anhaltender Erfolglosigkeit beim Viertletzten gehen musste . Ilzer kommt vom österreichischen Meister Sturm Graz.

Ilzer hatte Graz zum Double und in die Champions League geführt. Sein Vertrag beim Verein aus der Steiermark lief ursprünglich bis 2026. Die Ablösesumme soll laut Sky bei rund zweieinhalb Millionen Euro liegen. Ilzer trifft beim Klub von Gesellschafter Dietmar Hopp auf alte Bekannte: Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und der Technische Direktor Paul Pajduch kamen erst vor wenigen Wochen aus Graz zur TSG.

Hoffenheim mit Ilzer dann gleich gegen RB Leipzig

Die Premiere des neuen Trainers wird gleich ein echter Härtetest: Im ersten Punktspiel nach der Länderspielpause empfangen die Hoffenheimer am 23. November RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky). Fünf Tage später müssen die Kraichgauer in der Europa League in Portugal bei Sporting Braga ran. Im Europacup liegt die TSG mit mageren fünf Punkten nach vier Partien nur auf dem 19. Platz.