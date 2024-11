Fix! Nächster Bundesliga-Coach muss gehen - Hoffenheim stellt Matarazzo frei

Die nächste Trainer-Entlassung in der Bundesliga ist offiziell. Die TSG Hoffenheim reagiert auf die sportliche Talfahrt und trennt sich von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Die nächste Trainer-Entlassung in der Bundesliga ist offiziell. Die TSG Hoffenheim reagiert auf die sportliche Talfahrt und trennt sich von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Die TSG Hoffenheim hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, zumal ich in den vergangenen Wochen seit meinem Amtsantritt einen sehr guten und offenen Austausch mit Rino hatte. Allerdings haben nun mehrere Faktoren dazu geführt, die Zusammenarbeit mit Rino als Cheftrainer zu beenden“, wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Mit neun Punkten nach zehn Spielen habe die TSG „nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen. Wir bedanken uns bei Rino und Michael für den Einsatz in der Zeit bei der TSG Hoffenheim und wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste“, heißt es weiter.