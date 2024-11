Muskelverletzung: Stuttgarter Leweling fällt vorerst aus

Vizemeister VfB Stuttgart muss in den nächsten Wochen auf Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling verzichten. Der Offensivspieler zog sich im Spiel bei Bayer Leverkusen am Freitagabend (0:0) eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite zu. Das teilten die Schwaben nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.