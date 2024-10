Nationalmannschaft: "Den würde ich immer mitnehmen" - Leweling begeistert nicht nur Nagelsmann

Am Montagmorgen wusste Jamie Leweling noch nicht von seinem Glück, am Abend gegen die Niederlande sein Nationalmannschafts-Debüt für Deutschland feiern zu dürfen. „Wir haben überlegt, ob wir es ihm heute Morgen sagen oder ihn später überraschen, wenn wir die Besprechung haben. Wir haben ihn überrascht“, gab Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:0-Sieg gegen die Elftal im ZDF zu.

Keine schlechte Entscheidung des 37-Jährigen, dem Stuttgarter Offensivspieler gegen die Niederlande das Vertrauen auszusprechen. Leweling trumpfte im Nations-League -Spiel groß auf und erzielte den goldenen Siegtreffer, der Deutschland vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale sicherte. „ Dass er so gut spielt, habe ich nicht erwartet. Er hat viele kritische Situationen gut gelöst. Er hat ein tolles Spiel gemacht“, lobte Nagelsmann den 23-Jährigen in höchsten Tönen.

Leweling „knallt fast das Tornetz zusammen“

Nach einer Ecke von Joshua Kimmich köpfte Tim Kleindienst den Ball gen niederländisches Tor, ehe der Ball über Umwege bei Leweling landete. Der Stuttgarter jagte das Leder mit hoher Geschwindigkeit in die Maschen und löste große Ekstase in der Münchner Allianz Arena aus (64.).

Leweling enthüllt „Angst“ nach goldenem Tor

Tatsächlich erhob sich die gesamte Münchner Arena in der 87. Minute, als Leweling unter tosendem Applaus den Rasen verließ. Der Held des Spiels schilderte nach der Begegnung seine große Freude über den Abend, den er so schnell nicht mehr vergessen wird. „Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wir als Mannschaft haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Leweling im ZDF .

Bereits nach einer Minute und 40 Sekunden hatte der Stuttgarter die Allianz Arena in Ekstase versetzt, als sein abgefälschter Schuss den Weg ins niederländische Tor fand. Nach Eingriff des VAR wurde sein erstes Länderspiel-Tor jedoch wieder annulliert, Serge Gnabry hatte in der Entstehung des Treffers im Abseits gestanden.

Mertesacker würde Leweling „immer mitnehmen“

Auch geschuldet dem Umstand, dass VfB-Teamkollege Deniz Undav für das Spiel mit muskulären Problemen aussetzte , rotierte Leweling erst in die Startelf und wusste seine Chance hervorragend zu nutzen. „Ich habe ihm gestern noch gesagt, dass ich das Energielevel, was er beim VfB zeigt, hier noch etwas vermisst habe. Dann hat er mich heute eines Besseren belehrt“, musste auch Nagelsmann eingestehen.

Auch die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer zeigten sich beeindruckt von der Vorstellung des DFB-Debütanten. Für Mertesacker steht fest: „Jede Aktion hatte Hand und Fuß, er bietet sehr viel an. Läuferisch ist er auch sehr, sehr stark – läuft immer wieder in die Tiefe. Beim Abschluss hatte er auch eine super Technik im Schuss. Einer der Gewinner – den würde ich immer mitnehmen.“ Weltmeister-Kollege Kramer betitelte Leweling als guten Spieler, den man „spätestens ab heute in Fußball-Deutschland auf dem Schirm haben“ sollte.