Nagelsmann-Entscheidung: Hecking lässt aufhorchen

Die Laune bei der deutschen Nationalmannschaft ist nach dem berauschenden 7:0-Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina bestens. Im Tor durfte sich erneut Oliver Baumann präsentieren, auch wenn dieser nur kurz vor der Halbzeit sich mit einer tollen Parade in Szene setzen konnte. Auf der Bank saß Stefan Ortega von Manchester City , der erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen wurde. Dass dort nicht Kevin Trapp Platz nehmen durfte, sorgte im Vorfeld dieser Länderspielperiode beim Frankfurt-Kapitän für leichte Verwunderung .

„Wieso sollte man dann also auf so einen Mann verzichten?“

Auch Bochum-Trainer Dieter Hecking meinte, dass „Kevin Trapp es sich auch verdient gehabt hätte.“ Der 60-Jährige versteht aber auch die Entscheidung für Ortega: „Er hat schon in Bielefeld gut gespielt und hat dann bei Manchester City nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Wieso sollte man dann also auf so einen Mann verzichten?“