Mainz stellt Klubrekord ein - Freiburg verpasst Platz drei

Der SC Freiburg trennt sich torlos vom FSV Mainz 05 und verweilt auf dem sechsten Rang. Die Mainzer Ungeschlagen-Serie in der Fremde setzt sich fort.

Ohne Punch in einem zähen Abnutzungskampf hat der SC Freiburg den Sprung auf Platz drei der Bundesliga verpasst. Die Breisgauer kamen am 9. Spieltag nicht über ein 0:0 gegen den FSV Mainz 05 hinaus und bleiben Sechster. Die Mainzer sind saisonübergreifend seit acht Partien auswärts ungeschlagen und haben damit ihren Klubrekord eingestellt.

Burkardt gibt Blitz-Comeback

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in die Umbruchsaison“, sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier kurz vor dem Anpfiff bei DAZN : „Uns jetzt höhere Ziele zu setzen und die Messlatte eher zu reißen, wäre nicht schlau.“ FSV-Trainer Bo Henriksen plante bei Burkardt mit einer möglichen Einsatzzeit „von 45 oder 60 Minuten“.

Die 34.400 Zuschauer sahen in der ersten Viertelstunde kaum Höhepunkte. Beide Mannschaften konzentrierten sich zunächst auf eine stabile Defensive, Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das zähe Spiel - Burkardt konnte sich nicht in Szene setzen.

Nach knapp 20 Minuten erhöhten die Freiburger, die ohne Manuel Gulde, Daniel-Kofi Kyereh, Merlin Röhl und Kenneth Schmidt auskommen mussten, die Schlagzahl. Die Gäste wurden in dieser Phase in die Defensive gedrängt, echte Torchancen konnte sich der Sport-Club aber nicht erarbeiten.

Zentner rettet Mainz einen Punkt

Erst in der 28. Minute wurde es erstmals gefährlich in einem der beiden Strafräume. Burkardt brachte den Ball nach einer Ecke aber nicht auf das Freiburger Tor. Sechs Minuten später hatte Junior Adamu auf der Gegenseite die SC-Führung auf dem Fuß, FSV-Torwart Robin Zentner reagierte aber stark.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb Burkardt in der Kabine, Nadiem Amiri übernahm die Mainzer Kapitänsbinde. Die Begegnung war weiterhin arm an aufregenden Szenen. Kein Team wollte den ersten Fehler begehen, darunter litt das Niveau erheblich. Erst in der 59. Minute verbuchte Amiri eine Möglichkeit, SC-Keeper Noah Atubolu war zur Stelle.