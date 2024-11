"Soll lange bleiben": Bayern wollen mit Musiala verlängern

Während Sportdirektor Christoph Freund die Ambitionen der Bayern in der Causa Jamal Musiala bekräftigt, schwärmt Thomas Müller - und warnt.

Während Sportdirektor Christoph Freund die Ambitionen der Bayern in der Causa Jamal Musiala bekräftigt, schwärmt Thomas Müller - und warnt.

Erst das Siegtor in der Champions League gegen Benfica Lissabon, nun der entscheidende Treffer in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli: Jamal Musiala wird für Bayern München immer wertvoller. Kein Wunder, dass die Bayern-Bosse den Vertrag unbedingt verlängern wollen. Das bekräftigte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 1:0 beim Hamburger Aufsteiger.

"Er soll lange beim FC Bayern München bleiben", sagte Freund. Der Nationalspieler solle "eine prägende Figur, ein prägender Spieler sein und bleiben. Das wäre das Schönste." Mit dem Traumtor aus rund 30 Metern am Samstag in Hamburg, seinem neunten Pflichtspieltreffer der laufenden Saison, lieferte Musiala, dessen aktuelles Arbeitspapier in München noch bis 2026 gültig ist, ein weiteres fettes Argument für den angestrebten neuen Mega-Vertrag.