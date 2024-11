Traumtor! Magic Musiala zaubert für den FC Bayern

Der FC Bayern marschiert in der Bundesliga vorne weg. Beim FC St. Pauli trifft schon wieder Jamal Musiala - und zwar sensationell.

Ein Knaller-Tor von Jamal Musiala hat dem FC Bayern den fünften Pflichtspielsieg in Serie beschert. Der 21-Jährige führte den Rekordmeister im Bundesliga -Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC St, Pauli mit seinem sehenswerten Treffer zum 1:0 (1:0).

Spitzenreiter Bayern baut durch den Erfolg seine Führung in der Tabelle auif sechs Punkte vor Verfolger RB Leipzig aus, der am Abend noch auf Borussia Mönchengladbach trifft (18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Kopfballungeheuer Musiala trifft traumhaft

Musiala traf beim Gastspiel in Hamburg in der 22. Minute aus gut 30 Metern traumhaft. Sein wuchtiger Heber flog über Keeper Nikola Vasilj hinweg und knallte dann von der Unterkante der Latte ins Tor.

Es war bereits Musialas fünftes Bundesliga-Saisontor und sein siebter Scorerpunkt in acht Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison. Spezielle die vergangene zwei Wochen waren regelrechte Musiala-Festspiele mit fünf Toren und eine Vorlage in vier Spielen.