Spannende Aufklärung im Doppelpass: Ihn wollte Nagelsmann zu Bayern bringen

SPORT1 03.11.2024 • 12:29 Uhr Timmo Hardung sorgt mit Eintracht Frankfurt für Furore, doch fast wäre sein Karriereweg ein anderer gewesen, wie er im STAHLWERK Doppelpass erzählt.

Seit einem Jahr ist Timmo Hardung Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, zuvor war der 34-Jährige zwei Jahre als Leiter Lizenzbereich bei den Hessen tätig. Um ein Haar wäre es allerdings ganz anders gekommen – und Hardung beim FC Bayern gelandet.

Julian Nagelsmann wollte ihn eigentlich mit zum FC Bayern bringen. Nagelsmann und Hardung arbeiteten bereits bei der TSG Hoffenheim zusammen, 2019 nahm der heutige Bundestrainer Hardung dann mit nach Leipzig, wo dieser als Leiter Lizenzbereich agierte.

„Julian Nagelsmann ging von Leipzig zu Bayern, dann war grundsätzlich die Überlegung und die Idee, dass ich dort Teil seines Teams werde. Es hat sich am Ende von den Aufgaben her nicht so dargestellt“, verriet Hardung, der mit der Eintracht am Samstag einen 7:2-Kantersieg gegen den VfL Bochum feierte, im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.

Eintracht-Sportdirektor: „Kein Mensch, der einfach irgendwo hingeht“

Der SGE-Sportdirektor erklärte weiter: „Ich bin am Ende auch kein Mensch, der einfach irgendwo hingeht, um dabei zu sein. Das weiß Julian auch, am Ende haben wir die Entscheidung zusammengetroffen, dass wir das so nicht machen.“

Mit einem Engagement bei den Bayern wurde es also nichts, stattdessen nahm ihn Markus Krösche mit zur Eintracht. „Dann hatte ich die einmalige Chance, bei Eintracht Frankfurt eine Herausforderung anzunehmen. Ich habe mich sehr gefreut, diesen Weg eingeschlagen zu haben“, machte Hardung deutlich.

Er sei kein Träumer, „damals mit 33 Jahren diese Aufgaben aufgetragen zu bekommen, das ist alles andere als gewöhnlich. Es bedarf den handelnden Personen bei Eintracht Frankfurt sehr viel Mut und ich bin dafür auch sehr dankbar.“

Nagelsmann erklärte Hardung-Wende

Nagelsmann hatte 2021 die Planänderung bei Hardung erklärt. Der gebürtige Heidelberger habe „hier (in Leipzig, Anm. d. Red.) einen sehr guten Job und darüber hinaus auch gute berufliche Optionen“, schilderte Nagelsmann damals.