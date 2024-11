Star-Berater Zahavi macht Bayern bei Tah Hoffnung

Schon in der vergangenen Transferperiode wurde Tah immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied in Verbindung gebracht, vor allem ein Abgang zum FC Bayern München schien lange Zeit sehr realistisch. Der Wechsel platzte letztendlich an den Ablöseforderungen der Leverkusener, was Zahavi nun in einem Interview mit der Welt am Sonntag bestätigte.