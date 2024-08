Transfer-News: Entscheidung um Tah gefallen

Die Entscheidung bei Jonathan Tah ist endgültig gefallen. Der Innenverteidiger wird Bayer Leverkusen in diesem Transferfenster, das am Freitag um 20 Uhr endet, nicht verlassen.

Wie die Bild berichtet, haben die Bosse der Werkself dem deutschen Nationalspieler ein Wechselverbot erteilt. Das deckt sich mit SPORT1 -Informationen. Leverkusen hat den FC Bayern und den FC Barcelona , die mit einem Interesse an Tah in Verbindung gebracht werden, bereits informiert.

Druck von Tah-Berater ohne Wirkung

Zuletzt hatte Tahs Berater Pini Zahavi den Druck erhöht , um einen Transfer seines Klienten zu forcieren. „Es gab in den vergangenen Wochen mehrere Angebote, die trotz seines ausdrücklichen Wunsches alle abgelehnt wurden. Wir wollen es vermeiden, dass ein so verdienter Spieler wie Jona im kommenden Sommer ablösefrei den Verein verlässt“, sagte der Spieleragent der Bild .

Zahavi erklärte zudem, Tah wolle die Werkself im aktuellen Transferfenster verlassen und habe diese Entscheidung „früh in diesem Sommer getroffen und diese dem Verein in mehreren persönlichen Gesprächen kommuniziert.“

Der Star-Berater hoffte deshalb auf eine „kurzfristige Lösung, mit der am Ende alle Seiten zufrieden sein können“. Tah wolle „nach neun Jahren bei Bayer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen“. Nach der Entscheidung am Donnerstag folgt nun jedoch das zehnte Jahr bei der Werkself.