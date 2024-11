Watzke mit "Augenarzt"-Ansage!

Watzke: „Wissen schon um unseren Stellenwert"

Er habe „Riesen-Respekt" vor dem, was Leverkusen letztes Jahr geleistet habe, fügte Watzke in Bezug auf den Double-Sieger hinzu. „Die haben eine tolle Mannschaft, sind ein toller Verein.“

Hält Dortmunds Heimserie auch gegen Bayern?

Zuhause haben die Schwarzgelben allerdings eine makellose Bilanz in dieser Saison. In sechs Heimspielen gelangen in der Bundesliga sechs Siege. Mit einem 3:0-Sieg in der Champions League am Mittwoch tankte der BVB zusätzliches Selbstvertrauen. Die Bayern gewannen in der Königsklasse mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain.