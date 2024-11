Werder Bremen: Riesen-Wirbel um Weiser

Die Fédération Algérienne de Football gab am Donnerstagvormittag sein Aufgebot für die Partien in der Qualifikation zum Afrika-Cup bekannt - und Weisers Name fehlte. Dabei überraschte vor allem die Erklärung von Petkovic: „Er ist ein Spieler, den ich in Deutschland beobachten konnte. Er hat eine Menge Erfahrung und Qualitäten, aber ich habe es vorgezogen, andere Wege zu gehen.“ In Zukunft sei die Tür für den Rechtsverteidiger aber nicht zu.