Wirbel um Davies - so reagiert Bayern

Alphonso Davies leistet sich einen Fehltritt. Der Bayern-Star wird alkoholisiert am Steuer von der Polizei erwischt. Hat das Konsequenzen für den Kanadier?

Ausgerechnet vor dem deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund (Sa. ab 18.30 Uhr im SPORT1 -Ticker) sorgt Alphonso Davies mit einem Fehltritt für Unruhe beim Rekordmeister. Der Kanadier wurde laut Informationen der Bild in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alkoholisiert am Steuer von der Polizei erwischt.

Dem Bericht zufolge wurde der Linksverteidiger gegen 2 Uhr nachts von den Beamten angehalten und zu einem Alkoholtest aufgefordert. Bei diesem wurde ein Wert von 0,6 Promille festgestellt. Weil Davies damit eine Ordnungswidrigkeit beging, drohen ihm nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Davies hatte wie seine Bayern-Kollegen am Dienstag nach dem hart erkämpften 1:0 gegen Paris in der Champions League frei bekommen und sich abends mit einigen Freunden getroffen. Los ging es nach Bild-Informationen auf einem Weihnachtsmarkt, später in einen Club.