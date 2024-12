Adeyemi feiert BVB-Comeback – ist er jetzt der große Hoffnungsträger?

Karim Adeyemis letzte Offensivaktion war schwer zu definieren. Ein Schuss aus spitzem Winkel? Eine scharfe Flanke vors Tor? Das Resultat war jedenfalls ernüchternd. Der völlig verrutschte Ball landete im Fangnetz vor der Dortmunder Südtribüne. Und so blieb es beim ernüchternden 1:1 des BVB gegen die TSG Hoffenheim .

Nach seinem letzten missglückten Angriffsversuch in der Nachspielzeit schrie Adeyemi seinen Frust in den Dortmunder Nachthimmel. „Ich hatte auch ein, zwei Chancen, da hätte ich auch Tore machen können. Wäre ich nicht verletzt gewesen, dann wären die drin gewesen. Aber was soll ich machen?“, haderte Adeyemi.