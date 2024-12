Assan Ouédraogo: Hätte er mehr Zeit gebraucht?

Assan Ouédraogo gilt als eines der vielversprechendsten Talente des deutschen Fußballs. Mit nur 17 Jahren gab der Mittelfeldspieler beim FC Schalke 04 sein Profidebüt, im Sommer 2024 wechselte er zu RB Leipzig . Doch der Youngster musste wiederholt Rückschläge in Form von Verletzungen einstecken.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal " Absolut Fußball" stellte Elgert, seit fast 30 Jahren Trainer der Schalke-U19, fest, dass Ouédraogo seiner Meinung nach noch mehr Zeit in der A-Jugend gebraucht hätte.

Ouédraogo ist „menschlich top, sportlich super, Teamplayer“

Elgert erinnerte sich an den Moment, als er dies ahnte: „Ich ärgere mich extrem über mich selber, dass ich nicht stärker darauf gedrängt habe, ihn noch ein halbes Jahr bei mir zu lassen“, sagte der Trainer.

Seinen ehemaligen Schützling beschrieb der Trainer der Knappenschmiede als „menschlich top, sportlich super, Teamplayer“ und betonte, dass Ouédraogo zwar bereit gewesen sei, in der ersten Mannschaft zu glänzen, doch ein stärkeres Fundament gebraucht hätte. Denn: „Nur ein starkes Fundament gibt Stabilität.“

„Steuerungschaos“ bei Ouédraogo

Seiner Meinung nach hätten die Verantwortlichen bei Schalke Ouédraogo noch ein halbes Jahr in der U19 lassen sollen. Zwar gab es vertragliche Vereinbarungen, die es dem Spieler ermöglichten, sporadisch bei den Profis mitzutrainieren, doch Elgert sah diese Praxis als wenig zielführend an: „Wenn du dich in zwei, drei Mannschaften bewegst, dann hast du ein Steuerungschaos und die Verletzungsanfälligkeit wird immer höher und größer.“