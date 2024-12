Auswärtsfluch überwunden! BVB zittert sich zur Erlösung

Borussia Dortmund erspielt sich in Wolfsburg zunächst eine komfortable Führung. Doch dann beginnt das Zittern - und der BVB schwächt sich selbst.

„Es repräsentiert ganz gut das Halbjahr, was wir gespielt haben“, sagte Julian Brandt bei DAZN. „Wir spielen eine sehr gute erste Halbzeit, schießen drei Tore und bringen uns in eine sehr gute Ausgangslage. Man könnte meinen: Ein 3:0 sollte einem eigentlich so viel Rückhalt geben, dass man das Spiel souverän durchspielt.“