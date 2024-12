BVB-Stars packen Darts-Jubel aus

Beim Sonntagsspiel in Wolfsburg (SPORT1-Liveticker) lief die 25. Minute: Donyell Malen hatte den Ball nach einer Ecke in artistischer Manier im Tor untergebracht. Der Niederländer breitete die Arme aus, lief in Richtung Eckfahne und blieb kurz davor stehen. Malen hielt kurz inne und tat dann so, als würde er einen Dartspfeil werfen.