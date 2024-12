Bayern-Boss Eberl: "Da ist überhaupt kein böses Blut"

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat die ungewisse Zukunft von Leon Goretzka bei einem Fanclub-Besuch in Wallerfing neuerlich eingeordnet.

„Es ist so, wie wir es im letzten Sommer formuliert haben. Wir sind froh, dass Leon da ist, in der Situation, die wir vorgefunden haben. Wenn alle wieder fit sind, dann sind wir wieder in der Situation, die wir im letzten Sommer hatten“, erklärte der 51-Jährige und stellte klar: „Da ist überhaupt kein böses Blut.“