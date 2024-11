Champions League: Goretzka bricht sein Schweigen!

Leon Goretzka durchlebt in dieser Saison keine einfache Phase. Nun spricht der Mittelfeldstar des FC Bayern erstmals.

Viel wurde in dieser Saison über ihn gesprochen, nun hat sich Leon Goretzka erstmals selbst zu Wort gemeldet. Nach dem 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain brach der Mittelfeldstar des FC Bayern sein Schweigen.

Noch auf dem Rasen der Allianz Arena bezeichnete Goretzka die Partie am Mikrofon von Amazon Prime als „ein extrem intensives Spiel. Wir wussten, was auf uns zukommt. Man hat schon an ihrer Aufstellung mit vier Mittelfeldspielern gesehen, dass sie viel den Ball halten und uns testen wollen, wie weit wir mit dem Pressing gehen. Wir sind bis zum Ende gegangen. Schön, dass wir dafür belohnt wurden."